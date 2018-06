Přímluva profesionální celebrity zabrala, Trump omilostnil drogovou dealerku

Alici Marii Johnsonovou z vězení v Alabamě propustili minulý týden a nyní se potkala s hvězdou reality show Keeping Up with the Kardashians Kim Kardashianovou, která za ni lobovala u prezidenta.

Profesionální celebrita se s jejím příběhem seznámila na Twitteru. Johnsonovou v roce 1997 soud potrestal doživotím za desítky drogových transakcí v Memphisu, v nichž šlo o velké objemy kokainu. Odvolání i žádosti o zmírnění trestu byly neúspěšné. Bývalý prezident Barack Obama žádost o milost zamítl.

O výši trestu Johnsonové, která nebyla nikdy předtím trestána, se brzy objevily pochyby. Žena se za své činy omluvila a vyjádřila lítost.

Prezident květnovou schůzku s hvězdou reality show v Bílém domě označil za skvělou. Kromě případu Johnsonové se Trump s Kardashianovou bavili také o vězeňské reformě.