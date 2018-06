West a Kardashianová vyrazili do centra Prahy na nákupy a party

Manželé Westovi přiletěli do Prahy z Irska už ve čtvrtek. Ubytovali se v hotelu na Starém Městě a v pátek vyrazili na procházku Prahou. Jejich kroky vedly na oběd do jedné z nejdražších ulic v Česku - Pařížské, kde si pak Kim Kardashianová prošla obchody a vybírala šaty.

Následovala procházka centrem, kde slavný pár budil pozornost především zahraničních turistů. Ačkoli její manžel měl kabát a pevnou obuv, televizní hvězda Kim vydržela páteční zimu v páskových střevíčcích.

Večer se novomanželé odebrali na soukromou party. Podle deníku Blesk to byla rozlučka se svobodou Westovy stylistky, která se má v Praze vdávat.

Díky přítomnosti ostře sledovaného páru se Praha dostala do hledáčku zahraničního bulváru, který mapuje každý krok rappera a profesionální celebrity. Daily Mail se zmiňuje o tom, jak je Kim Kardashianová zklamaná z počasí, které teď panuje v Česku a nejradši by odjela domů za sluncem, US Weekly zase zmiňuje, že byl pár v Praze na romantické večeři.

Není zatím jasné, jak dlouho se u nás Kardashianová a West zdrží, ale vzhledem k tomu, že jejich dcera North je už několik dní v péči babičky v Los Angeles, je pravděpodobné, že se hned po svatbě stylisty vydají domů.