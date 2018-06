Kardashianová nepřestává nosit odvážné modely ani v těhotenství

Kanye West oznámil šťastnou novinku o těhotenství své partnerky na svém koncertě v Atlantic City. Na Twitteru pak dvojici gratulovali především členové početného klanu Kardashianových, o nichž denně píší všechny bulvární magazíny.

Poprvé od oznámení těhotenství se Kardashianová objevila na veřejnosti v Las Vegas, kde s Westem trávili silvestr. Časopisu People řekla, že je nadšená a velmi šťastná.

Všechny ovšem překvapila hlavně šaty ve stylu oblečená-neoblečená. Ačkoli nepatří k vyzáblým celebritám, neváhá si vzít odvážné modely, a to ani s přibývajícími těhotenskými kily. V černých šatech od Juliena Macdonalda předvedla plné tvary, rostoucí bříško zakrývala květinová aplikace.

Její těhotenství zatím probíhá bez problémů. "Cítím se dobře. Nemám žádné ranní nevolnosti. Ale nejlehčí to není. Je to rozhodně změna. Naučí vás to hodně o vašem těle," řekla Kardashianová.

Dvaatřicetiletá Kim Kardashianová začala s o tři roky starším Westem randit loni v dubnu. Jen šest měsíců poté, co podala žádost o rozvod s manželem Krisem Humphriesem. Jejich manželství vydrželo jen dva měsíce.