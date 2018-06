Kardashianová: Těhotenství jsem nesnášela, ale chtěla bych milion dětí

"Vždycky jsem chtěla asi šest dětí, ale poté, co se narodila North, budu jich mít milion," prohlásila Kardashianová v The Ellen DeGeneres Show.

Televizní celebrita své první dítě porodila loni v červnu (více zde). Přestože plánuje velkou rodinu, problémem může být těhotenství, které nesnášela.

"Těhotenství bych opravdu nikomu nepřála. Není to pro mě dobrá zkušenost. Vůbec. Ženy, které říkají, že si užily těhotenství, všechny lžou," míní Kardashianová.

Třiatřicetiletá hvězda reality show Keeping Up with the Kardashians a o tři roky starší rapper začali spolu chodit v dubnu 2012. Loni v říjnu se zasnoubili.

Kardashianová byla vdaná dvakrát. V roce 2000 si vzala hudebního producenta Damona Thomase a rozvedli se o čtyři roky později. Basketbalistu Krise Humphriese si s velkou slávou a za přítomnosti kamer vzala v roce 2011, ale už po dvou měsících požádali o rozvod.

Kardashianová porodila loni v červnu: