Kardashianová: Vídeňský ples byl jako návrat do minulosti plné rasismu

Kim se v pořadu Keeping Up With The Kardashians svým sestrám svěřuje, že výlet do Vídně „byl upřímně jako návrat v čase. Rasová necitlivost, všechno na tomto výletě, bylo opravdovou noční můrou.“

Naštval ji především komik Chris Stephan, který se převlékl za černocha a zavolal na ni: „Kim, já jsem zde.“ Dotyčný humorista předstíral, že je jejím partnerem Kanyem Westem. Jenže ona jeho humor vůbec nepochopila.

Převlek komika Chrise Stephana za Kanye Westa pochopila Kim Kardashianová jako rasistický útok.

„Já vůbec nechápu, proč to on nebo kdokoli jiný považuje za vtipné. Od té akce se očekává, že to bude opravdu hezká a prvotřídní záležitost. Jak se tam ten chlap dostal? To je jako nějaký nechutný vtip?“ prohlásila Kardashianová.



Stephan nezastírá, že často používá humor za hranicí vkusu. Ovšem rozhodně prý nechtěl vyvolat pocit, že je rasista. Chtěl být prostě manželem Kardashianové, proto se musel natřít načerno, aby se mu podobal.

V pořadu Keeping Up With The Kardashians si Kim postěžovala, že její manžel na rasismus naráží stále a ona si myslela, že jen přehání. „Teď už to opravdu chápu, ale je to všechno tak jiné, když to zažijete na vlastní kůži,“ dodala Kardashianová.

Jenže její kulturní nepochopení a americká povrchní politická korektnost pokračovala i v rozhovoru pro televizi ORF s Mirjam Wechselbraunovou. Německý herec Oliver Pocher před ní totiž prohlásil, že půjde tančit jen tehdy, když zahrají „Niggas in Vienna“. Narážel tím na píseň „Niggas In Paris“, který nahrál její manžel Kanye West a producent Jay Z.

„Ach můj bože. Řekl to, co si myslím, že řekl?“ děsila se Kim Kardashianová. Její matka, která byla u rozhovoru přítomna, dodala: „Chápu, že je to komik, ale zcela jasně to bylo naprosto nevhodné.“

Kardashianová shrnula Ples v Opeře jako „extra noblesní“ akci, ale prý tam trpěla úzkostí, protože je to tam mrňavé a měla klaustrofobii.

Proto také na akci, za kterou dostala půl milionu dolarů, strávila jen hodinu a půl (více čtěte zde).