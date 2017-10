Můžou ze Samanthy udělat Afroameričanku, vzkazuje Cattrallová kolegyním

Seriálová Samantha Jonesová řekla, že ona a Sarah Jessica Parkerová (52) alias Carrie, Cynthia Nixonová (51), tedy Miranda, a Kristin Davisová (52), která hrála Charlotte, toho měly málo společného. Snad jen to, že spolu hrály v úspěšném projektu. Ona prý vede jiný život než její kolegyně a má jiné priority.

„Všechny mají děti a já jsem o deset let starší a po skončení seriálu jsem většinu času trávila mimo New York, takže se nevídáme. Společný jsme měly seriál a ten skončil,“ řekla moderátorovi Pierci Morganovi Kim Cattrallová.

Herečku mrzí, když ji obviňují, že kvůli ní nevznikne třetí film. Odmítá, že by se chovala jako primadona a požadovala po studiu produkci svých rozdělaných projektů.

„Já jsem se pohnula dál. O tom byly moje šedesátiny. Rozhoduju se sama kvůli sobě a ne kvůli kariéře. A to je zatraceně skvělé,“ prohlásila s tím, že Samanthu už hrát nebude. „Můžu vás ujistit, že se to nikdy nestane. Pro mě to skončilo, nelituji toho.“

Podle herečky můžou film klidně natočit, pokud tak moc o to stojí. Dokonce tvůrcům navrhla, aby za ni našli náhradu. „Možná by Samanthu měla hrát jiná herečka, mohli by z ní udělat Afroameričanku nebo Hispánku. Nebo vymyslet další postavu. Myslím, že tato franšíza potřebuje jiný úhel pohledu a to by mohlo být ono. Necítím se jako oběť, vyšla jsem z toho jako vítěz. Sarah Jessica mohla být jistým způsobem milejší. Nevím, co má za problém, nikdy jsem to nevěděla,“ cituje herečku web Daily Mail.

Cattrallová tak narážela na vyjádření své kolegyně Sarah Jessiky Parkerové, která informovala o tom, že přestože je scénář hotový, film se nenatočí. „Jsem zklamaná. Měli jsme tak nádherný, vtipný, dojemný, hravý, velmi realistický scénář a příběh. Není to zklamání jen proto, že nemůžeme vyprávět ten příběh a zažít ho, ale mnohem víc kvůli fanouškům, kteří tak moc prosili o další film,“ řekla Parkerová.

Zatímco Cynthia Nixonová se k celé věci nevyjádřila, zklamání na sociálních sítích vyjádřila Kristin Davisová, která všem fanouškům poděkovala za dlouholetou podporu.

Do „sporu“ se na sociálních sítích zapojil také Willie Garson (53), který hrál kamaráda Carrie Stanforda Blatcha. Na Twitteru naznačil, že Cattrallová šest měsíců vyjednávala o smlouvě, nerozhodla se a pak prohlašovala, že ona to stejně nikdy natáčet nechtěla. „Fakta jsou mnohem lepší a zdvořilejší než lži. Pořád,“ uvedl herec v jednom ze svých příspěvku a v dalším dodal, že bez Samanthy film opravdu nevznikne.

Seriál Sex ve městě se v 90. letech stal hitem a osudy novinářky Carrie a jejích tří přítelkyň Samanthy, Mirandy a Charlotte se dočkal také dvou filmových zpracování.

První film, v němž se řešila svatba s panem Božským, natočili v roce 2008 za 65 milionů dolarů a snímek celosvětově vydělal 415 milionů. Ve dvojce se čtveřice kamarádek dostala do Abú Zabí, kde Carrie potkala bývalou lásku Aidena. Snímek vznikl dva roky po prvním filmu a měl rozpočet 100 milionů dolarů. Zisk byl ovšem menší, „jen“ 300 milionů.