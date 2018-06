Nepotřebuji tvou lásku a podporu, odmítla Cattralová kondolenci Parkerové

Kim Cattrallová před pár dny oznámila, že jejího bratra Chrise, který zmizel z domu, našli mrtvého. Fanoušci, ale i kolegové ze seriálu Sex ve městě jí na sociálních sítích vyjádřili soustrast. Byla mezi nimi například Cynthia Nixonová (51), která hrála Mirandu. Cattrallová jí za to poděkovala. Když ale soustrast vyjádřila i Sarah Jessica Parkerová, Kim se rozzlobila.

„Nepotřebuji tvoji lásku nebo podporu v tomto hrozném období,“ vzkázala Cattrallová kolegyni a vytkla jí, že je pokrytec a krutá.

„Moje máma se mě dnes zeptala: Kdy tě ta Sarah Jessica Parkerová, ten pokrytec, nechá být? Když se pořád ozýváš, jen mi to bolestivě připomíná, jak krutá jsi byla tenkrát a jsi nyní. Ráda bych ti to objasnila (pokud jsem to už neudělala). Nejsi moje rodina. Nejsi moje kamarádka. Tak ti naposledy píšu, abys přestala využívat naši rodinnou tragédii na upevnění pověsti ‚hodné holky‘,“ napsala Kim na Instagramu.

Spor mezi herečkami začal údajně už v době natáčení seriálu a pak i dvou filmů. Cattrallové prý vadilo, že Parkerová má ze čtyř hlavních představitelek nejvyšší honorář.

Naposledy se o neshodách opět začalo mluvit, když seriálová Samantha odmítla natáčení třetího filmu Sex ve městě. Prohlásila, že herečky ve skutečnosti nikdy nebyly kamarádky a ona je brala jako kolegyně.

Sarah Jessiku Parkerovou, která stále věří, že trojka Sexu ve městě se natočí, slova kolegyně prý moc zranila.

„Velice mě to rozrušilo. Protože to není tak, jak si celou tu zkušenost vybavuji já. Je to smutné, ale pořád si myslím, že to, co nás spojovalo, je tato unikátní zkušenost. Byla to sice pracovní zkušenost, ale stala se také velmi soukromou zkušeností, protože se to odehrávalo celé roky a promítlo se to do našich životů. Doufám, že to svým způsobem přehluší vše, co bylo v poslední době řečeno. Ty roky strávené prací na něčem výjimečném je velké privilegium,“ řekla Parkerová v rozhovoru s Andym Cohemem, který se jí ptal, co na slova Kim říká.