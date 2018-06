Kim Cattrallová miluje sex i viagru

Někteří odborníci tvrdí, že seriálové postavy mohou být slavné, ale zřídkakdy se potom prosazují ve filmu. Kim má jedinečnou možnost uniknout tomuto prokletí, pokud ve své nové roli zazáří.



V souvislosti s natáčením snímku Crossroads, kde Cattrallová hraje spolu se Spearsovou, se média začala o sexuálně frustrovanou mluvčí ze seriálu Sex ve městě zajímat. Kim se ochotně svěřila nejen s tím, že má ráda sex a že je dobrá milenka, ale dokonce hodlá pro zlepšení sexuálního života se svým manželem Markem Levinsonem přebudovat ložnici i s postelí v antickém stylu.



Kim vysvětluje: "Často se mě ptají, nakolik je postava Samanthy odlišná od mého reálného života. Odpověď je jednoduchá. V každém ohledu mám mnohem lepší sexuální život."



Plavovlasá herečka je ochotna sdělit veřejnosti i velmi intimní podrobnosti ze svého soukromí. Dokazuje to odpověď na otázku, zda užívá také viagru. "Oh ano! Ovšem! Je to fantastický modrý zázrak! Dělá to skutečně stejné věci s klitorisem jako s penisem. Myslím, že naše erekce není tak masivní, ale je jiná. A taky si myslím, že některé ženy přicházejí o ten neopakovatelný pocit, jakou sílu ženský poštěváček může mít," prohlásila Samantha alias matka Britney s neskrývaným nadšením.