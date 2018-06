Cattrallová: Nejsem biologická matka, ale označení bezdětná je urážka

„Nejsem biologický rodič, ale jsem rodičem. Mám mladé herce a herečky, o které se starám a které vedu. Mám neteře a synovce, s nimiž mám blízký vztah. Existuje způsob, jak se v této době a tomto věku stát matkou bez toho, abyste byla zapsaná v rodném listě,“ řekla herečka v rozhovoru pro BBC 4.

Přestože dětem nikdy neměnila pleny, své neteři pomohla při studiu lékařské fakulty a se synovcem probírala jeho těžké období, když se rozhodoval, jestli má vstoupit do armády. „A to jsou věci, které matky dělají, pečují o děti. Takže se jistým způsobem cítím jako matka,“ prohlásila představitelka Samanthy ze seriálu Sex ve městě.

Cattrallová přiznala, že nesnáší označení bezdětná (v angličtině childless). Je podle ní urážlivé a evokuje, že člověk je méněcenný (less), protože nemá dítě.

„Myslím, že pro mnoho žen mé generace to není vědomá volba. Říkáme si: No, takhle teď žiju, opravdu se mi daří, jsem šťastná. Dítě budu mít příští rok, nebo za dva roky, za pět let. A pak najednou máte kolem 40 let a řeknete si: Možná teď? Jdete za svou lékařkou a ona řekne: Ano, můžeme to udělat, ale musíte se stát tak trochu vědeckým experimentem, protože musíme zjistit, jak můžete zůstat těhotná. A já si řekla, že nevím, jestli to chci tak moc,“ přiznala.

Cattrallová byla třikrát vdaná. Dvouleté manželství s kanadským spisovatelem Larrym Davisem bylo v roce 1979 anulováno.

Pak se provdala za Andreho J. Lysona, s nímž žila ve Frankfurtu a naučila se německy. Rozvedli se o sedm let později, v roce 1989.

Jejím třetím manželem byl jazzový hudebník Mark Levinson, kterého si vzala v roce 1998. Napsali spolu knihu Satisfaction: The Art of the Female Orgasm (Uspokojení: Umění ženského orgasmu). Rozvedli se v roce 2004.