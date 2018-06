Jamie Dornan z Padesáti odstínů šedi není sexy, říká Kim Cattrallová

„Možná je to mým věkem, ale pro mě nevypadá jako muž. Vypadá jako mladý kluk. Mám ráda muže, kteří jako muži vypadají. Viděla jsem ukázku filmu, a víte, jak se říká, že během tří sekund poznáte, jestli vám někdo připadá atraktivní, nebo se vám nelíbí? No a já si pomyslela, že ne,“ řekla herečka pro The Independent.

V roli sexuchtivého miliardáře Christiana Greye se zálibou v sado-maso praktikách by raději viděla někoho zralejšího, drsnějšího a mužnějšího, jako je třeba irský herec Brendan Gleeson. Ten hrál ve filmech jako Statečné srdce, Trója, Království nebeské, 28 dní poté, ale i v několika dílech o kouzelnickém učni Harrym Potterovi, kde hrál učitele Moodyho.

I přes výhrady Cattrallové k představiteli hlavního hrdiny, patří Padesát odstínů šedi mezi kasové trháky po celém světě. Filmová adaptace vysmívaného „porna pro matky“, jak se přezdívalo stejnojmenné předloze, dokázala přepsat historické tabulky návštěvnosti. Včetně Česka.

Britsko-kanadská hvězda Kim Cattrallová se proslavila rolí sexuálně náruživé PR manažerky Samanthy Jonesové v seriálu Sex ve městě, který se natáčel v letech 1998-2004. Hrála i ve dvou filmových pokračováních.