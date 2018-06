Celý život jsem byla ve vztazích monogamní, říká Kim Cattrallová

Zatímco Samantha byla v otázkách sexu bez zábran a často partnery střídala, Cattrallová byla ve svých vztazích věrná.

"Byla jsem monogamní celý svůj život. Jsem ráda ve vztahu. Nemám děti, takže vztah ve skutečnosti vyjadřuje mou mateřskou stránku," prohlásila herečka.

Cattrallová byla třikrát vdaná. Dvouleté manželství s Larrym Davisem bylo v roce 1979 anulováno. Pak se provdala za Andreho J. Lysona, s nímž žila ve Frankfurtu a naučila se německy. Rozvedli se o sedm let později v roce 1989.

Jejím třetím manželem byl Mark Levinson, kterého si vzala v roce 1998. Pár spolu napsal knihu Satisfaction: The Art of the Female Orgasm (Uspokojení: Umění ženského orgasmu). Rozvedli se v roce 2004.

Její postava Samanthy Jonesové v druhém filmu Sex ve městě bojovala s menopauzou. Na otázky spojené s přechodem se snaží upozornit Cattrallová také v civilním životě a zapojila se do osvětové kampaně o menopauze.

"Je důležité pracovat se ženami, protože se dívám na mladé ženy a vidím sama sebe, spoustu zmatku a chci představit alternativy. Nejste sama. V každém věku se můžete cítit zranitelná a říkat si, co se to se mnou děje, kam směřuje můj život?" míní herečka.

"Myslím, že naše společnost bojuje proti tomu, co potřebujeme nejvíce, a to je intimita. O tom se má mluvit. O tom je myslím kampaň o menopauze, o spojení žen v tomto období života a o sdílení. Tak to můžeme předat dál a zajistit, aby se příští generace nebály," dodala Cattrallová.

Hvězdy filmu Sex ve městě zdraví české fanoušky: