Kim Basingerová zahraje matku drsňáka Eminema

Kim Basingerová a Alec Baldwin

Ta na rozdíl od Madonny nemá problém s identitou herečky v pokročilém věku. Přijala roli Eminemovy matky, a to dokonce velmi ochotně. Díky tomu se hned začalo mluvit o dalším snímku ze života mladého kontroverzního umělce.Kim zaujala nabídka role v zatím bezejmenném filmu hlavně proto, že jej bude režírovat Curtis Hanson, který jí dopomohl k Oscarovi za nejlepší herecký výkon ve snímku L. A. Confidential z roku 1997.Již tento měsíc má filmový štáb v Detroitu zahájit natáčení prvních scén. Nejvíce si od něj slibuje Eminem, vlastním jménem Marshal Mathers III., který bude v novém snímku jako herec debutovat.Bude zajímavé sledovat, nakolik se fiktivní vztah mladého rappera a herečky Basingerové změní v opravdový obraz toho, co k sobě ve skutečnosti cítí Eminem a jeho matka Debbie Mathersová. I když je blonďatý a agresivně působící zpěvák poněkud kontroverzní, nikdo nepočítá s tím, že by si s Kim měli vjet do vlasů.