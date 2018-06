Kim Basingerová si pořídila vlastní město

Dokážete si představit, že by vše ve vašem městě nebo vesnici patřilo jednomu člověku a všichni obyvatelé u něj bydleli v nájmu, případně si stavěli domy na jeho pozemcích? Myslíte si, že je něco podobného nemyslitelné? Pak byste měli zavítat do amerického městečka Braselton v americkém státě Georgia. Prakticky všechno, na co se podíváte, patří jedné osobě. Celá věc je o to zajímavější, že majitelkou desítek budov a pozemků není nikdo jiný, než hollywoodská filmová hvězda Kim Basingerová.