Kim Basingerová se opět svlékne

Nahá se má Kim Basingerová před kamerami objevit v připravovaném snímku The Door In The Floor.

V něm herečka ztělesní stárnoucí ženu oddávající se sexuálním hrátkám s dospívajícím chlapcem, kterého bude hrát nový hollywoodský objev Jon Foster.

Ten uvedl v rozhovoru pro týdeník Star, že možnost zahrát si vedle slavné hvězdy považuje za životní šanci.

"Navzdory věku má stále postavu mladé dívky a nemusí se bát to veřejně dokázat," reagoval Jon Foster na dotaz reportérů, zda si Kim rozhodnutím znovu se obnažit u filmových fanoušků spíš neuškodí.

V poslední době zaujala Kim Basingerová veřejnost rozhodnutím, že šperky, které jí během devítiletého manželství daroval Alec Baldwin, půjdou do aukce, jejíž výtěžek věnuje organizaci bojující za práva zvířat.

Basingerová se s Baldwinem rozvedla předloni v únoru. Teprve před měsícem však bývalí manželé dotáhli do konce dlouhý soudní spor o osmiletou dceru Ireland Eliesse. Na její výchově se budou podle rozhodnutí soudu střídavě podílet oba.