Kim Basingerová je blázen do realit a do slonů

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že její záliby jsou poněkud nesourodé, rozhodně tomu tak není. "Vše spolu dokonale souvisí. Reality mi totiž vydělají jak na nákupy, tak na záchranu ohrožených slonů," usmívá se hvězda, známá hlavně díky filmům Batman, Devět a půl týdne a Osm mil.



Právě slonům věnuje nejvíce volného času. "Založila jsem nadaci na pomoc slonům žijícím v divočině. Společně s odborníky se snažíme samozřejmě všemožně zpříjemnit život i těm zajatým, žijícím po cirkusech a zoologických zahradách. Za vlastní peníze pro ně budujeme větší výběhy a za velmi výhodných podmínek je odkupujeme od cirkusů," popisuje náplň svého volného času Kim.



Když ale není žádný ohrožený slon nablízku, vyráží Basingerová po natáčení na nákupy. "S utrácením peněz si nedělám nervy. Lidé kroutí hlavou nad tím, že kdyby měli milion dolarů, asi by ho za jedno odpoledne nedokázali utratit. Já to umím," prozrazuje herečka s rozverným úsměvem. Není se čemu divit, že jsou její účty za nakupování tak vysoké. Vyrazí třeba pro nové šaty a vrátí se s dokladem o koupi celého bloku nových domů. "Do realit jsem opravdu blázen. Ve Spojených státech mi patří dokonce skoro celá vesnice. Všichni obyvatelé u mě bydlí v nájmu," dodala Kim.







Kim Basingerová a Alec Baldwin