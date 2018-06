Kim Basingerová a Al Pacino jsou velcí přátelé

Kim Basingerová a Al Pacino spolu natáčejí nový film "People I Know". A tu noc měli skutečně natáčet scénu, ve které se líbají. Ve chvíli, kdy se políbili sice kamery neběžely a režisér byl v nedohlednu, ale třeba to byla jenom taková malá zkouška. A navíc Al Pacino a Kim Basingerová jsou velcí přátelé a "malý polibek na uvítanou" to jenom potvrzuje.