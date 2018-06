Svatbu ve stejném termínu jsme s Maki neplánovaly, říká Kiki

„To, že jsme si naplánovaly svatby pár dní od sebe, mi přišlo úsměvné. Nemluvily jsme spolu a nevěděly o tom. S Markétou jsme měly spoustu věcí podobně. Každá jsme měla doma dvacet triček a na trénink jsme přišly ve stejném. Tohle mi přišlo jako potvrzení, že to takhle prostě fungovalo,“ řekla Kristýna v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

S Markétou tvořila dvojici do loňského července. Každá z nich má nyní jinou parťačku. Rozchod Kiki a Maki nebyl úplně přátelský, přestože se znaly od školy. S Kristýnou ho prožíval i její tehdejší přítel a nynější manžel Martin.

„Prožíval jsem to velmi intenzivně, protože jsem byl do většiny věcí zasvěcen od začátku. Všechno jsme probírali společně. Kristýna chtěla, abych byl u toho. Je lepší, když na takové situace není člověk sám. Myslím, že je to za námi, i když nějaká pachuť z toho, jak to probíhalo, tam vždycky zůstane,“ míní Hoidar.

Před svatbou se znali řadu let, ale byli jen kamarádi. Dohromady se dali před necelými čtyřmi lety a svatbu měli poslední záříjový víkend. Právě na veselce byl ženich za hrdinu (více zde).

„Jeden z hostů na svatbě měl infarkt, a tak jsem s mými nejlepšími kamarády poskytl první pomoc, než přijela záchranka. Čtu v tramvajích cedulky, co dělat v takových situacích, a vzpomněl jsme i na kurzy první pomoci, které jsem absolvoval,“ dodal Hoidar, který dlouho vybíral způsob, jak svou lásku požádat o ruku.

„Zásnubní prsten jsem měl rok a čekal na ideální příležitost a situaci. Po roce jsem zjistil, že ideální situace neexistuje nebo ji vždycky něco překazilo. Jednou přijela smutná z turnaje, tak jsem to zase nechtěl přebíjet, někdy zase odmítla dojít až nahoru na vyhlídku, protože ji už bolely nohy. Tak jsem ji o ruku požádal, když seděla v pyžamu na posteli.“