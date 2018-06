Kiefer Sutherland půjde sedět na víc než 24 hodin

To, že Kiefer Sutherland pije, se ví už dávno a ostatně sám herec to nijak netají. Jen se čas od času dušuje, že už s tím konečně praští. Zatím je to jen smůla, která ho praštila - přes prsty.

Sutherlanda totiž 25. září chytli v Hollywoodu krátce po jedné v noci, kterak se otáčí na silnici, kde se to jaksi nesmí. Což by zas až tak zásadně nevadilo, kdyby nebyl jednačtyřicetiletý herec namol.

A jelikož už ho jednou chytili opilého za volantem v roce 2004, od kteréžto doby je v podmínce, nafasoval nyní předběžně třicet dní natvrdo za řízení pod vlivem a ještě osmnáct dní za porušení podmínky.

Trest za porušení podmínky si Kiefer Sutherland začne odpykávat 21. prosince. Ano, správně, kapra si dá za mřížemi. Zbylých třicet dní si musí odsedět do 1. července následujícího roku. Natáčení sedmé řady seriálu 24 hodin se tak na chvíli odsouvá. Leda že by se polovina dílů odehrávala ve vězení. Ale o tom už je jiný seriál.