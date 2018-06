Kidmanovou urazila role lesbičky

Nicol, která o sobě tvrdí, že se dala na hraní kvůli mužům, však odmítla lesbickou scénu zahrát i za cenu toho, že přijde o první velkou příležitost.

"Když jsem chodila na střední školu, líbilo se mi na hraní především to, že jsem se mohla líbat s chlapci, do kterých jsem byla zamilovaná. Jenže když Jane Campionová přišla do naší školy a chtěla mě do svého studentského filmu, vyžadovala na mě tehdy nemožné. Abych v něm měla při sprchování koupací čepici a abych líbala jiné děvče."

V rozhovoru pro časopis America´s Glamour Kidmanová dodala: "Odmítla jsem se líbat s holkou, tak jsem se vymluvila, že mám zkoušky a zkrátka nemůžu."