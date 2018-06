Kidmanová žila po rozvodu v pyžamu

Nicole připustila, že se cítila osamělá a izolovaná od světa: "Několik měsíců jsem nevylezla z pyžama. Neměla jsem chuť česat se, bylo mi jedno, co si kdo myslí o mé vizáži. Celé ty měsíce jsem vozila děti do školy v pyžamu, neměla jsem ani sílu se obléct."

Osmatřicetiletá Kidmanová také naznačila, že ke krachu jejího jedenáctiletého manželství přispělo rozhodnutí natáčet film Moulin Rouge. Bylo to tehdy vůbec poprvé, kdy Nicole někde pobývala odděleně od Toma déle než dva týdny.

Australská rodačka ale krizi překonala. Navzdory všem potížím touží usadit se a ke svým dvěma adoptovaným dětem - desetiletému Connorovi a dvanáctileté Isabelle si chce pořídit další. "Moc bych si přála mít víc dětí. Chtěla bych, aby se mi narodilo nějaké vlastní," svěřila se.

Šance najít toho pravého muže jsou ale podle ní malé. "Proč by nějaký muž chtěl

být se mnou? Tolik mužů chce majetek nebo chtějí být v novinách," říká. "Chtěla bych potkat normálního chlapíka, kterého tyto věci nezajímají. To by bylo krásné."