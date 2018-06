Kidmanová vysoudila omluvu i peníze

Australská herečka Nicole Kidmanová zřejmě nepatří ke hvězdám s postojem - hlavně, že se o mně píše. A co - to už není tak důležité. Nicole totiž jistá zpráva rozlítila tak, že se obrátila na soud. A soudci už rozhodli, že jí musí britský deník Daily Mail zaplatit odškodné a omluvit se za to, že informoval čtenáře o jejím údajném milostném poměru s britským hercem Judem Lawem.