Kidmanová: Věk v lásce nehraje roli

O tomto tématu se šestatřicetiletá australská rodačka rozpovídala v souvislosti s filmem The Human Stain, v němž prožívá románek s o mnoho let starším mužem.



Jednasedmdesátiletého vysokoškolského profesora a vdovce v jedné osobě si ve filmu zahrál Anthony Hopkins.



Kidmanová je přesvědčená o tom, že podobný vztah, který zahrála společně s Hopkinsem ve filmu, může naprosto normálně fungovat i v běžném životě.



"Když se do sebe lidé skutečně zamilují, nejde jim o to, jestli se ten druhý narodil o několik let dříve nebo později. Láska je o vzájemném porozumění a ne o věku," míní hvězda filmu Hodiny.



Kidmanová fandí hollywoodským láskám

Herečce nejvíce vadí lidé, kteří podobný vztah ihned odsoudí k zániku. "Sedmdesátiletý muž a pětadvacetiletá dívka nebo sedmdesátiletá žena a pětadvacetiletý chlapec, co na tom záleží. Hlavní je, že se milují. Lidem okolo do toho nic není," tvrdí Nicole.



Kidmanová tak svými výroky dost nahrála novému hollywoodskému trendu. Stále více hvězd si tu totiž hledá mladší partnery. Jako příklad uveďme třeba jednašedesátiletého Harrisona Forda a osmatřicetiletou Calistu Flockhartovou, čtyřicetiletou Demi Mooreovou a pětadvacetiletého Ashtona Kutchera nebo jednatřicetiletou Cameron Diazovou a dvaadvacetiletého Justina Timberlakea.

