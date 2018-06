Kidmanová se zapletla s Carreyem

Podnětem k zvěstem o novém vztahu pětatřicetileté herečky bylo její setkání s Jimem Carreyem v jednom z módních nočních barů v New Yorku. Listu The Daily Star svědci řekli, že působili při večeři velmi romanticky.



"Málem jeden druhého očima snědli a vyměňovali si něžné dotyky. Vskutku to nevypadalo jako obyčejné setkání starých přátel," řekl jeden z návštěvníků baru.



V poslední době Kidmanová čelila výčitkám, že si začala s Judem Lawem a rozbila tak jeho manželství se Sadie Frostovou.



Nedávno se jí The Sunday Telegraph musel za podobné řeči dokonce omluvit. Nicole nepřetržitě tvrdí, že s Judem nic neměla.



"Chci mít někoho, kdo by mi řekl, že tu bude pro mne. Chci být zamilovaná, ale nemám zájem o žádnou náhodnou známost. Čekám na někoho, s kým se pro mě změní celý svět," prohlásila.



Mluvilo se také o jejím vztahu s australským hercem Russellem Crowem, který se tento týden oženil s Danielle Spencerovou, či zpěvákem Robbie Williamsem, známým sukničkářem. Hereččin tiskový mluvčí v této souvislosti poznamenal, že vztahy Kidmanové s muži jsou často nesprávně interpretovány.



Mimochodem, její setkání s jednačtyřicetiletým Carreyem je podle mluvčího třeba pokládat za "čistě pracovní večeři".

Nicole Kidmanová na filmovém festivalu Berlinale. (únor 2003)