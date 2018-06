Kidmanová se za nahotu nestydí

"Proč se nechat vytáčet nahotou, když se při sexu nebo ve sprše svléká úplně každý? Co na tom je? Pokud lidé budou chtít, pak ty scény jednoduše vystřihnou, pustí na internet a bude to. Nic s tím stejně nenadělám. Rozhodně se v noci nebudím a neděsí mě noční můry, v nichž si nějaký oslizlý chlápek stahuje mé nahé fotografie do počítače. Nic takové neřeším," konstatovala s úsměvem svobodomyslná herečka, která považuje nahotu za běžnou součást života a nikdy se nezahaluje ani před dětmi.

"Je naprosto hloupé schovávat se před vlastními dětmi. Co je na tom, že se třeba v koupelně potká celá rodina nahá," diví se sedmatřicetiletá herečka, která touhu okukovat nahá těla považuje za přirozenou lidskou vlastnost.

"Každý prahne po nahých tělech, a kdo tvrdí, že ne, lže. Fascinace nahotou je dost možná starší než samo lidstvo," uvedla s nadsázkou Nicole Kidmanová, které tak naprosto nevadí, že její nahé fotky na internetu okukují miliony očí.

A v dohledné době jich ještě přibude. Na trh se totiž chystá DVD s jejím filmem Birth, které obsahuje i několik sexuálních scén, po nichž jistě internetoví návštěvníci zase skočí jako po malině.