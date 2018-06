Kidmanová se vrací do Austrálie k dětem

Australská herečka Nicole Kidmanová se vrátí domů do Austrálie, kde chce vychovávat své děti. Řekla to v rozhovoru pro australské vydání ženského magazínu Woman's Day. Kidmanová se chce do Sydney vrátit příští měsíc, až dokončí natáčení nového filmu "The Hours". Osmiletá Isabella a šestiletý Connor jsou zatím u otce a bývalého manžela Kidmanové Toma Cruise v Pacific Palisades.