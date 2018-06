Kidmanová se klidně znovu vdá

Nicole Kidmanová říká, že se snaží jít dál a doufá, že to konečně pochopí i její okolí. "Každý se mě pořád ptá: 'Jak ti je?' Chci říct, rozvod je rozvod a je hodně těžké tím projít," říká Kidmanová. "Musím se sebrat a jít dál a to je přesně to, oč se teď snažím."

Svůj vztah s Cruisem označila za "akvárium", které je občas nutilo přijímat mimořádná opatření, aby uchránili vlastní soukromí. Ale tahle cena za slávu občas měla i druhou, romantickou tvář. "Mohli jsme si prohlížet města v noci," říká Kidmanová, "jednou jsme se vloupali do Kolosea - vážně, přelezli jsme plot a vlezli tam. To byl způsob, jak zvládnout svou slávu a přitom si prohlídnout města, jako třeba Řím."