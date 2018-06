Kidmanová s Pfeifferovou prohrály sázku

"Tenkrát mi to připadlo jako kamarádské škádlení, ale když Nicole vsadila do hry hned deset tisíc dolarů, asi to myslela vážně. Samozřejmě jsem nečekal, že mi je někdy vyplatí. Abych pravdu řekl, na sázku už jsem dokonce za ta léta zapomněl," prozradil překvapený seriálový hrdina. Třiačtyřicetiletá Nicole má totiž dobrou paměť a na své vsazené peníze nezapomněla. Jakmile George oslavil čtyřicítku, poslala poštou mu šek přesně na prohranou částku.



"I když jsem před lety rozhodně nečekala, že bych mohla prohrát, nyní prohru hrdě přiznávám a přijímám její následky. Proto jsem vypsala a odeslala šek," prozradila Nicole.



Michelle ovšem na povedenou sázku podle vlastních slov úplně zapomněla. "Překvapilo mne, když Nicole přišla, že bychom měly Georgeovi vyplatit těch vsazených deset tisíc dolarů. Zpočátku mi nebylo jasné, od kdy a za co mu ty peníze dlužíme," usmívá se herečka.



Doposud osamělý Clooney ale hrdě poslal šek Kidmanové zpět a připojil opravdu pozoruhodný vzkaz. "Co takhle naši sázku úplně zrušit, nebo ji naopak zdvojnásobit? Pokud budu ještě v den padesátých narozenin bez manželky, pak mi vyplatíš dvacet tisíc. V opačném případě se sázka smazává a já tě místo těch peněz pozvu na svatbu," stálo na druhé straně šeku.