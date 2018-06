Kidmanová rozvodem s Cruisem nezatrpkla

"Jsem člověk, který si sebou nese do budoucnosti vše, co se událo v minulosti. Odmítám, abych z toho zatrpkla. Stále naprosto jistě věřím v lásku a zůstávám otevřená všemu, co mi život přinese," řekla čtyřiatřicetiletá herečka.

Soudce v kalifornském Los Angeles již podepsal rozvodové papíry, jež umožňují ve středu definitivně ukončit jejich manželství. Otázky spojené s dělením majetku a opatrovnictvím dětí bude soud řešit později. Slyšení je naplánováno na 4. října.

Cruise požádal oficiálně o rozvod s rusovláskou Kidmanovou v únoru po deseti letech manželství. Jako důvod uvedl "nepřekonatelné rozdíly", což je běžný výraz v kalifornské právní praxi pro dosažení hladkého ukončení svazku.

Kidmanová má s devětatřicetiletým Cruisem dvě adoptivní děti. V první reakci po zveřejnění Cruisovy žádosti o rozvod tvrdila, že je jeho rozhodnutím šokovaná.