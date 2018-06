Kidmanová prožívá nejlepší a nejhorší období

Hollywoodská herečka Nicole Kidmanová podle svých slov prožívá zhruba měsíc a půl po rozvodu s Tomem Cruisem nejlepší a zároveň nejstrašnější období svého života. "Dávám přednost tomu, že jsem milovala a ztratila. Horší by bylo, kdybych nepoznala pravou lásku," řekla čtyřiatřicetiletá herečka v rozhovoru s časopisem "Cinema". Ke své hlavní roli ve svém novém snímku "Moulin Rouge" Kidmanová řekla, že je na tento film "neuvěřitelně pyšná". 188 natáčecích dní snímku "Moulin Rouge" bylo to nejtěžší, co kdy dělala. "Zlomila jsem si dvě žebra a zranila kotník."