Kidmanová přijala roli bojovnice OSN

Osmatřicetiletá herečka se o činnosti UNIFEM dozvěděla od své matky Janelle, která slyšela na BBC zprávy o práci organizace v Kambodži. "Zavolala mi s tím, že tohle musím slyšet," vzpomíná Kidmanová.

Sama vyrůstala v rodině se silným sociálním vědomím, díky čemuž může OSN hodně přinést. "S rodinou jsme během oběda u stolu vedli politické diskuze. Můj otec vždycky říkal, že bych neměla jen koukat, ale hlavně se zapojit," cituje herečku agentura AP.

Herečka už stejnou roli plnila v organizaci za práva dětí UNICEF. Tady pracovala od roku 1994, ale chtěla využít svého vlivu a světového jména i k posílení žen kdekoliv na světě.

Kidmanová nyní při své práci pro OSN bude vyrážet do světa na mise dobré vůle, informuje časopis People. Ráda by, aby ji doprovázely i její děti, desetiletý Connor a třináctiletá Isabella. V dohledné době zřejmě zavítá do Súdánu, Konga, Libérie, Afghánistánu a Kambodže. Na první misi vyrazí již v březnu.

Herečka byla před několika dny také oceněna nejvyšším civilním australským vyznamenáním OAM (Order of Australia Member) za herectví a práci pro charitu. "Jsem vděčná za šance, které mi Austrálie dala, a vždy pro mě bude poctou prezentovat svoji zemi všude, kde budu moct," uvedla Nicole.