Kidmanová požehnala Cruiseovi

„Ze srdce přeji štěstí úplně každému člověku na světě. Jsem teď jiný člověk. Když někoho skutečně hluboce milujete, vždycky mu budete přát to nejlepší,“ míní Nicole.

„Část mého já se uzavřela, vybudovala si hranice a stala se izolovanou od všeho ostatního. Bylo to velice těžké, vyrovnat se s rozchodem po tak dlouhém vztahu,“ prozradila herečka magazínu Glamour.

Osmatřicetiletá Nicole také přiznala, že jí jedenáctileté manželství s Tomem rozbilo mnoho přátelství, protože byl Cruise velice uzavřený a nerad se vydával do společnosti a stýkal s kamarády. Herečce bylo pouhých jednadvacet let, když si Toma brala, a jen těžko se jí dařilo udržet vztah s přáteli, protože vstoupila do zcela jiného světa, napsal server TeenMusic.com.

Od rozchodu v roce 2001 se Nicole nicméně podařilo obnovit mnoho přátelství z dětství a zapřísáhla se, že je již nikdy nenechá vyhasnout. „Dohlédnu na to, abych se svým kamarádkám věnovala co nejvíce, jsou pro mne hodně důležité. Byla jsem nedávno na propagačním turné a požádala jsem starou kamarádku, jestli by mě nedoprovodila. Připadala jsem s ní jako zpátky v pubertě,“ prozradila Kidmanová.