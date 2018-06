Nicole Kidmanová: Po rozvodu s Tomem Cruisem jsem bojovala s depresemi

Kidmanová si Cruise brala v roce 1990 ve svých 23 letech. Po potratu, který herečka prodělala, pár adoptoval dívku Isabellu a chlapce Connora. Oba po rozvodu rodičů, k němuž došlo v roce 2001, zůstali s otcem.

"Vdala jsem se opravdu hodně rychle a dost mladá. Ale nelituji toho, protože díky tomu mám Bellu a Connora, a po dlouhou dobu jsem si užívala fantastické manželství. Ale pak, když to nefungovalo, musela jsem si sáhnout na dno a najít si vlastní cestu z depresí. Nelituji toho vůbec. Byla to součást mého dospívání," řekla Kidmanová pro magazín Who.

Tom Cruise a Nicole Kidmanová (2000) Keith Urban a Nicole Kidmanová (2011)

Herečka také vyvrátila spekulace o tom, že radila Tomově třetí manželce Katie Holmesové ohledně rozvodu.

"Nikdy jsem s ní nemluvila. Přeji jim jen to nejlepší, ale šlo to mimo mě," dodala Kidmanová.

Herečka je šest let provdaná za zpěváka Keitha Urbana. Společně mají čtyřletou Sunday Rose a dvouletou Faith. První dceru porodila herečka, druhou odnosila náhradní matka.