Kidmanová: Noc s Robbiem byla počestná

Podle hereččina sdělení jsou všechny domněnky, že během natáčení duetu slavné písně Franka Sinatry Something Stupid jejich přátelství přerostlo v něco víc, absolutně liché. "Odmítám jakékoliv bližší spojování mé osoby s Robbiem. Nikdy se mezi námi jednoduše nic nestalo," tvrdí Nicole. Nicméně připouští, že zpěvák je jako muž skvělý. "Jen málokterá žena by mu odolala. Navíc, kdyby ho poznala blíže, jako jsem měla tu možnost já," uvedla herečka.Nicole zaskočila především zpráva o tom, že společně s Robbiem strávila noc v jednom z londýnských hotelů. "Byla jsem v Londýně, protože jsme tu společně natáčeli videoklip. To by novináři neměli opomíjet. Robbie je neodolatelný a já jen dodám, že je takový díky své povaze. Nikdy s ním totiž není nuda. Je prostě úžasný a zábavný muž," dodala Nicole.Hvězda filmů Moulin Rouge!, Eyes Wide Shut či Batman Forever se s populárním hudebníkem blíže poznala právě na natáčení zmíněného duetu, ke kterému ji Robbie přizval. "Vše byl pouze obchodní záměr, který jsme navíc iniciovali my a ne sám Robbie. Podle mých dostupných informací tak jednoznačně mohu jejich jakýkoliv bližší vztah popřít," řekla zaměstnankyně produkční společnosti, která Williamse zastupuje.