Kidmanová kvůli kolapsu začala vařit

V současnosti ve své domovině plavovlasá kráska piluje gastronomické dovednosti, aby se v budoucnu stala skutečnou šéfkuchařkou.

V Austrálii přední hollywoodskou herečku zdržel kolaps natáčení jejího nového filmu Eucalyptus.

Natáčení novinky s očekávaným nasazením do kin v roce 2006 bylo odloženo na neurčito s tím, že se ve scénáři vyskytly závažné problémy. Vedle Nicole, jež přijala roli hlavní hrdinky Ellen, měli ve filmu hrát také Russell Crowe a Hugo Weaving. Trojice hvězd spolu s celým štábem začala s natáčením právě na nejmenším kontinentu.

Náhlá ztráta práce Kidmanovou zaskočila, neboť se v jejím časovém rozvrhu objevila nečekaná mezera. Hlavní hrdinka filmu Hodiny se rozhodla neztrácet čas a přiučit se něco nového z australské kuchyně. Začala proto navštěvovat vyhlášené gurmánské podniky a v nich se učit přípravu místních jídel.

"Umím už uvařit jehněčí kýtu a domácí noky. Je to skvělé, když si člověk také sám zajde do obchůdku s rybami a vybere si, co bude k obědu," rozplývala se Nicole užívající si nechtěnou dovolenou.