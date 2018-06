Kidmanová je v Guinessově knize

"Nicole Kidmanová si zápis do Guinessovy knihy rekordů opravdu zaslouží. Doposud nikdo nevydělal za pouhé čtyři minuty tolik peněz. Je to neuvěřitelný a tudíž zápisu hodný výkon," uvedl zástupce vydavatele prestižní knihy rekordů.

Sedmatřicetiletá australská rodačka a oscarová hvězda se zapsala do škatulky "nejlépe placené herečky v reklamě" skutečností, že za pouhý čtyřminutový spot inkasovala 3,71 miliónu dolarů, což v přepočtu činí zhruba 86 miliónů korun.

Prakticky tedy vydělala 928 tisíc dolarů za minutu. Což je výkon, který ji mohou závidět i ti nejostřílenější hollywoodští kolegové. Na čtyřminutové reklamě režisérsky spolupracoval Baz Luhrmann, autor Moulin Rouge.

Bývalá manželka Toma Cruise a matka dvou dětí si zápisu podle vlastních slov skutečně cení. "Sice to asi není ve větší míře právě moje zásluha, ale jsem za svůj rekord samozřejmě ráda. Spíše je za to zodpovědná firma, která mě pro reklamu najala a byla ochotná do mé práce takovou sumu vložit," uvedla Nicole Kidmanová, která byla nedávno oceněna titulem Australanka roku za Nový Jižní Wales.

Nicole je Australankou roku

Warren Pearson, předseda výboru, který ocenění uděluje, na hereččinu adresu prohlásil: "Nicole Kidmanová je vynikající velvyslankyní naší země a její umělecké výkony každodenně reprezentují Austrálii na světové scéně. Pro letošní titul Australanky roku za Nový Jižní Wales je to ta nejlepší volba."

Titul Kidmanovou opravňuje k tomu, aby se utkala s vítězi odpovídajícího ocenění z dalších částí Austrálie o kontinentální titul Australan roku. Finále soutěže se koná 25. ledna.