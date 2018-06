Kidmanová chce vypadat jako Marylin

"Pořád se cpu, ale není to nic platné," postěžovala si v rozhovoru pro britský magazín Now šestatřicetiletá herečka, která by si prý přála mít křivky jako slavná Marilyn Monroeová.

Nicole se s Lennym rozešla po pěti měsících, když už se dokonce veřejně mluvilo o svatbě. Herečka nosila nový prsten s obrovským diamantem, Kravitzovou ženou se měla stát letos na jaře.

Lenny však dal v prosinci přednost brazilské umělkyni Isis Arrudaové a nechal se slyšet, že Kidmanovou nikdy nemiloval, nýbrž jen využíval v zájmu vlastního mediálního zviditelnění...

I když se krásná Nicole nepřizná, že by se nějak trápila zklamáním nad krachem svého posledního vztahu, přesto je čím dál hubenější.

V Hollywoodu už si o průsvitnou a čím dál tím hubenější hvězdu také dělají starosti. Šušká se, že držitelka Oscara za hlavní ženskou roli ve filmu Hodiny prý trpí anorexií.