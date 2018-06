Kidmanová chce ochránit své děti před novináři

Australská herečka Nicole Kidmanová prožívá v těchto dnech kvůli rozchodu s Tomem Cruisem nejtěžší období svého života. Nehodlá se o to dělit s novináři, a to hlavně proto, že chce ochránit děti. Napsal to deník Sydney Morning Herald, jemuž herečka poskytla rozhovor. "Chápu, že se lidé o mě zajímají, ale mou povinností je chránit děti a jejich soukromí. Je obtížné vidět vlastní život propírat v novinách a plátcích, které neušetří ani děti," řekla.

