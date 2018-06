Kidmanová a Herzigová září v Cannes

Snímek Larse Von Triera soutěží o Zlatou palmu a držitelka Oscara je jednou z favoritek na cenu pro nejlepší herečku festivalu. Hovoří se i o tom, že by měla brzy natáčet v Česku či přijet na festival do Karlových Varů.



Nový film dánského režiséra Larse von Triera Dogville potvrdil pozici velkého favorita. Nicole Kidmanová se v něm zhostila role mladé dívky Grace, která na úprku před gangstery najde útočiště v městečku Dogville ve Skalistých horách.



Tříhodinový film se stal zatím zřejmě největší událostí letošní soutěže. Dalším snímkem, který by se mohl dočkat některého z festivalových ocenění, je Swimming Pool francouzského režiséra Françoise Ozona.



Kidmanová: Kvůli lásce nechám hraní

Australská herečka Nicole Kidmanová po rozvodu s Tomem Cruisem před dvěma lety zaznamenává jeden profesionální úspěch za druhým. Přesto tvrdí, že kariéra u ní není za každou cenu na prvním místě.



Na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes prohlásila, že pokud se znovu zamiluje, může jít její hvězdná kariéra stranou. "Celý život nebudu dělat totéž," řekla na tiskové konferenci Kidmanová.



Novináři přitom netrpělivě čekali, zda se Kidmanová na známé promenádě Croisette setká se španělskou krásku Penélope Cruzovou, která je Cruisovou současnou partnerkou.



Šětatřicetiletá herečka však dorazila na festival o víkendu těsně poté, co jej Cruzová opustila. Španělská herečka v Cannes představila film Fanfán Tulipán, který se ale promítal mimo hlavní soutěž. Organizátoři festivalu dbali na to, aby se herečky vzájemně nesetkaly. Proto zorganizovali premiéry jejich filmů s odstupem pěti dnů.



Podle agentury Reuters musela Cruzová stále odrážet opakované otázky novinářů, proč jí na premiéru nedoprovázel její přítel Tom Cruise. Herečka se ale usmívala a odpovídala: "Má práci".

První dny nepřinesly ani překvapení, ani zklamání

Z titulů, které dosud nabídl hlavní program 56. festivalu v Cannes, byl nejrozporuplněji hodnocen velkofilm Matrix Reloaded. Jinak se zatím kritika i diváci shodují v úsudku, že první dny nepřinesly ani překvapení, ani zklamání. Režisér André Téchiné není v Cannes poprvé. Filmem Zbloudilí se vrací do bolestné minulosti své země, totiž do dnů, jež v roce 1940 předcházely kapitulaci Francie. Mladá žena, její syn a dcerka přijdou o všechno při německém bombardování proudu evakuovaných Francouzů prchajících na jih a za pomoci náhodného známého najdou úkryt v opuštěném domě. Režisér pracuje střídmými prostředky a překvapí nečekaným řešením situací, odmítaje veškerou vnější dramatizaci vyprávění. Přesto, nebo právě proto, dosahuje neobyčejně silného dojmu autenticity a účasti s postavami.



Také turecký režisér Nuri Bilge Ceylan dává ve filmu Dálka přednost tlumenému, záměrně nedramatickému a velmi volnému toku výjevů ze života dvou mladých mužů spojených příbuzenským poutem, ale vzdálených mentalitou i kulturou. Během dočasného soužití prožívají každý své trápení: cílem vesničana Jusufa je najít ve městě práci, zatímco fotograf Mahmud řeší střet svých ideálů s realitou a citový problém. Komorně vystavěný příběh má sugestivně tísnivou atmosféru existenciálního dramatu pod povrchem zachycených dějů.



Tísnivá atmosféra vyznačuje rovněž film V pět hodin odpoledne, jímž se "zázračné dítě" íránského filmu, teprve čtyřiadvacetiletá Samira Makhmalbafová, představilo v Cannes už potřetí. Citát z básně Federika Garcíi Lorky v titulu skrývá drsný záznam reality posttalibanského Afghánistánu: rozbořené domy Kábulu, v nichž hledají útočiště stovky vesničanů, které válka připravila o domov, neřešený a těžko řešitelný střet starého a nového. Ústřední postavou je dívka, jejíž touhu po vzdělání a emancipaci vyjadřuje neskrývaná ctižádost stát se hlavou státu. Na druhé straně stojí její otec, věřící muslim zděšený vším, co chápe jako bezbožnost a poskvrnění své víry.



Jejich putování s dítětem umírajícím hladem a žízní vypovídá až dokumentaristicky o chaotickém světě, v němž tisíce lidí spíše přežívají než žijí. Současně je režisérka příliš sváděna k estetizaci a využívání fotogeničnosti rozvalin, vyprahlé země a modře tradičního oblečení íránských žen i trochu násilně včleněným motivem poezie. Nicméně scéna setkání dívky s francouzským vojákem, který na dotaz, proč volil prezidenta, jemuž nevěří, odpoví, že lepší kandidát nebyl, je svým pichlavým humorem vskutku pamětihodná.



Do vzdálenější minulosti třicátých let minulého století zasadil svůj film Srdce na jiném místě italský tvůrce starší generace Pupi Avati, a to i volbou stylu. Po stránce řemesla lze filmu sotva co vytknout, jeho nespornou hodnotou je zcela jistě Neri Marcore v hlavní roli. Zatímco v soutěži ještě čekají filmy Larse von Triera, Clinta Eastwooda, Alexandra Sokurova a Petera Greenawaye, tedy tvůrců, od nichž lze čekat značnou rozmanitost a originalitu, odehrávají se v Cannes nejen promítání a večírky, ale také pracovní setkání. Na jednom z nich se sešlo třináct evropských ministrů kultury (český mezi nimi chyběl), aby stanovili prostředky a vytkli cíle obrany evropského filmu při plném udržení jeho národních specifik.



Současně zde byla udělena Cena Média, jež podporuje šíření filmů v Evropě, dílu skotského tvůrce Petera Mullana The Magdalene Sisters. Tento film už má na svém kontě Zlatého lva z loňských Benátek. K panelové diskusi o současnosti i budoucnosti a problémech festivalů sezvala v Cannes zástupce více než desítky významných světových soutěžních přehlídek redakce časopisu Variety. Ze střední a východní Evropy byl ke stolu diskutujících přizván pouze mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. V Cannes se uskutečnilo také fórum evropských producentů věnované problémům koprodukcí, jehož se zúčastnil zástupce české Asociace producentů v audiovizi Pavel Strnad.