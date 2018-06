Kidmanová a Cruise: bolestný řez za společným životem

Život mnohých hollywoodských hvězd se někdy až nápadně podobá tomu, co se odehrává na stříbrném plátně. Také rozchod Toma Cruise a jeho ženy Nicole Kidmanové připomínal scénu z filmu. K desátému výročí svatby koupila manželka nový porcelánový servis za deset tisíc dolarů, aby slavnostní tabule vypadala obzvlášť krásně. Manžel přečetl osmistránkové vyznání lásky své nejdražší. Hostům se draly slzy do očí. Kdo by si tehdy pomyslel, že rozvod je na spadnutí.

Jen o šest týdnů později, v únoru 2001, se postarala Nicole o další filmový výstup. Když její muž natáčel Vanilkové nebe s Penelopou Cruzovou, vtrhla do jeho šatny, a sotva stačila zavřít dveře, bylo odtud slyšet příšerný řev: „Ty bastarde! Ty jsi tak sprostý!“ Krátce předtím zničehonic obdržela poštou úřední dopis, aby se dostavila k rozvodovému soudu. Ačkoliv spolu již o rozchodu hovořili, s rozvodem rozhodně nepočítala. Její život se zhroutil.

A přitom na začátku vztahu se zdálo, že není zamilovanějšího páru na světě. Když si jako mladá, ještě nepříliš známá herečka získala – jak jinak než při natáčení – srdce již slavné hollywoodské hvězdy, byl Tom ještě ženatý. Nicole prohlásila: „Tom je nejúžasnější muž, kterého jsem kdy potkala. Ale na nějaký vztah jsem nikdy nepomyslela.“ Cruisova tehdejší manželka Mimi Rogersová okamžitě jeho nový milostný poměr roztroubila do světa, a tak byli do tří měsíců rozvedeni.

CO ŘÍKÁ ON Požádal o rozvod kvůli „nepřekonatelným rozporům“ a požádal o svěření dvou dětí, které pár adoptoval. Aféru však odmítl komentovat, stejně jako Nicol. „Ona ví proč. Je to matka mých dětí a já jí přeji jen to nejlepší,“ prohlásil pouze. Podle médií je rozpad manželství důsledkem Cruisovy „posedlosti“ scientologickou církví. Jiné zdroje uváděly, že v pozadí je rozhodnutí Kidmanové odstěhovat se do rodné Austrálie. Klid a děti

Nicole byla překvapena, že šlo všechno tak hladce. „Měla jsem strach si ho vzít,“ svěřila se Nicole. „Cítila jsem se příliš mladá.“ Cruise jí však strachu zbavil a přesvědčil ji, že se zamiloval. O Vánocích v roce 1990 si řekli v Coloradu ano. Pro novomanželku nebylo vůbec jednoduché být ženou erotického symbolu osmdesátých let a jednoho z nejlépe placených herců.

Navíc tisk spekuloval o tom, že si ho vzala jen kvůli kariéře. „Je nám líto, že se nás každý ptá na náš vztah a náboženské vyznání,“ říkával Cruise, přesvědčený scientolog, stejně jako Nicole. „Potřebujeme klid a rodinný život.“ Tolik si oba přáli mít děti. Měli slávu, úspěch i peníze, dům v Los Angeles, apartmán na Manhattanu v New Yorku a farmu v Coloradu, ale vlastní děti stále nepřicházely.

Zdálo se, že poté, co měla v roce 1990 Nicole mimoděložní těhotenství, nemohla mít děti. Dokonce se i spekulovalo, že Tom je neplodný. A tak se pár časem vzdal naděje a rozhodl se pro adopci. Jejich sen o rodině konečně naplnila Isabella Jane (9) a Connor Antony (7), které přijali za vlastní.

CO ŘÍKÁ ONA Nicol byla Tomovým rozhodnutím šokována a prosila ho, aby manželství nerozbíjel. Kvůli jeho neústupnosti prý dokonce potratila dítě, které krátce předtím počala. “Už s tebou nechci nikdy mluvit,“ vzkázal jí Tom. „Jsem člověk, který si s sebou nese do budoucnosti vše, co se událo v minulosti“, řekla později Nicol. „Rozhodně nezatrpknu. Stále věřím v lásku a přijmu vše, co mi život přinese.“ Vetřelec Penelopa Cruzová

Nejprve oba zářili štěstím, ale pak přicházely stále častěji neshody. Dokázali je před veřejností dobře skrývat. Se svými dětmi se harcovali z kontinentu na kontinent, střídali místa natáčení, jen aby dostáli svým závazkům a svému slibu, že se neodloučí na delší dobu než tři týdny. Ale to rodinnému životu příliš neprospívalo a stále častěji vznikaly konflikty.

Pak přišlo nařčení v anglických novinách, že jejich manželství je samá lež a že Cruise je homosexuál. A tak je rozhořčení manželé zažalovali a vyhráli. Aby všem dokázali, že to jsou jen pomluvy, začali společně natáčet nový film.

Jenže tisk znovu napsal, že si museli pozvat psychoterapeuta, aby vůbec erotické scény natočili. Kidmanová s Cruisem šli znovu k soudu, aby úspěšně čelili nařčením. Když se však Tom při natáčení filmu Vanilkové nebe zakoukal do Penelopy Cruzové (27), už se nedaly rozepře zapírat.

Známí měli pro rozchod své vysvětlení. Mezi americkým chlapcem a australskou Sirénou jsou prý propastné kulturní rozdíly. Nicole se stýskalo po rodném Sydney. A tak se Tom Cruise vystěhoval ze společného domu v Los Angeles a odmítal s kýmkoliv hovořit. Naproti tomu Nicole zůstala v srdci prázdnota. Ze Sydney okamžitě dorazila její matka Janelle a sestra Antonia s dětmi, aby svou zklamanou Nicole utěšily.

Ta však byla úplně na dně a nevěděla, co si počít. Zatímco se trápila marnými nadějemi nad ztracenou láskou, udeřil osud znovu. Kidmanová začala krvácet a musela vyhledat gynekologa. Ten stanovil hroznou diagnózu: Byl to potrat. Nicole byla v jedenáctém týdnu těhotenství. Strašlivé zjištění pro opuštěnou manželku.

Pokusila se ještě navázat spojení s Tomem, vždyť to bylo nepochybně jeho dítě. Ale ten ji chladně odmítl se slovy: „Už s tebou nikdy nechci mluvit.“ A tak definitivně pochopila, že už pro ni žádný Tom Cruise neexistuje.

Zůstali sami

Rozvodové soudní řízení trvalo pouhých pět minut. Ani jeden z manželů nebyl přítomen. Od 8. srpna 2001 byli opět volní. Ještě je však čekala bitva o majetek v hodnotě 433 milionů dolarů a dohadování o děti. Jmění bylo rozděleno na polovinu. Nicole si ponechala vilu v Los Angeles a dům v Sydney ve své australské vlasti.

I šperky si mohla ponechat. Tomovi zůstala nemovitost v Telluride v Coloradu, kde se ženil s Nicole, apartmán na Manhattanu a tři soukromá letadla. A o děti se mají starat střídavě oba rovným dílem. V žádosti o rozvod Tom napsal: „Myslím, že Nicole a mně prospěje, když začneme nový život.“

Možná, že měl tak trochu pravdu. Rozhodně Kidmanová zahnala smutky prací a slavila v letošním roce velké úspěchy jako herečka i žena. Vyhrála Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herečka ve filmu Moulin Rouge. Magazín People ji zařadil na svůj seznam nejkrásnějších lidí na světě. Ačkoliv tisk spekuluje o jejích případných nápadnících, na vážnou známost to zatím nevypadá. A Tom Cruise se stále točí kolem krásné Španělky Penelopy a se sňatkem moc nespěchá.