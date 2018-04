Klan Kardashianových se rozrostl. Podváděná Khloé porodila holčičku

S Khloé byly u porodu matka Kris Jennerová (62), sestry Kim (37) a Kourtney (38) a také nejlepší kamarádka Malika. V porodnici byl také nevěrník Thompson, pro něhož je to už druhé dítě. Syna Prince Olivera má s bývalou partnerkou Jordan Craigovou.

Krátce před narozením dcery se provalily milostné aférky kanadského sportovce, ale Khloé mu prý všechno odpustila a je nadšená z narození společné dcery.

Fanoušci hvězdy reality show Keeping Up with the Kardashians mu však během zápasu dali najevo, co si o jeho nevěrách myslí. Když tento týden nastoupil na palubovku, vypískali a vybučeli ho.

Klan Kardashianových letos kromě narození dcery Khloé slavil několik přírůstků. Nejmladší ze sester Kylie Jennerová (20), která má ale jiného otce než Kim, Khloé a Kourtney, v únoru porodila dceru Stormi Out.

V lednu náhradní matka přivedla na svět dceru Kim Kardashianové, která dostala jméno Chicago. Profesionální celebrita má s manželem Kanye Westem (40) ještě dceru North (4) a syna Sainta (2).

Khloé, Kourtney a Kim Kardashianovy, jejich matka Kris Jennenrová a sestra Kylie Jennerová (West Hollywood, 12. října 2015)

Nejstarší ze sester Kourtney (38) má s exmanželem Scottem Disickem (34) tři děti - Masona (8), Penelope (5) a Reigna (3).

Televizní celebrity mají ještě bratra Roba (31), který má dceru Dream (1) s bývalou striptérkou Blac Chynou (29).

Zatím bezdětná je jejich další sestra, modelka Kendall Jennerová (22). Jejím otcem, stejně jako Kylie, je bývalý olympionik Bruce Jenner, jenž podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová (68).