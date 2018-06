Mám celulitidu a teď je ještě výraznější, děsí se těhotná Kardashianová

Televizní hvězda reality show čeká své první dítě s basketbalistou NBA Tristanem Thompsonem (26), se kterým chodí od roku 2016. V těhotenství zatím řeší nejvíc celulitidu. „Vždycky jsem ji měla, ale teď je o dost výraznější,“ postěžovala si.

Svým fanouškům se Khloé na internetu přiznala, že se zásadně změnila její chuť k jídlu. Hvězda pořadů Keeping Up with the Kardashians a Revenge Body with Khloé Kardashian, v němž radí s hubnutím, chutím také podléhá. „Ale jako vždy i tohle dělám s mírou. Obecně nejsem člověk, který by snědl na posezení celou krabici sušenek. Takhle já nejím,“ řekla.

Občas se ale Khloé, která je v osmém měsíci, zasteskne po její postavě před těhotenstvím. Nedávno zveřejnila starší fotografii s povzdechem: „Tělo, chybíš mi.“

Profesionální celebrita také promluvila o reklamní kampani na spodní prádlo, ve které se objevila mimo jiné po boku svých sester Kourtney a Kim. Řekla, že to byla hezká práce, při které spolu všechny skvěle vycházely.

„Miluju práci se sourozenci. Lidé si možná myslí, že jsme na to moc bláznivé, ale nám se opravdu lépe pracuje společně a myslím, že i jedna ze druhé bereme energii,“ prohlásila s tím, že z práce pro tak známou značku byla nadšená. „Je to opravdu jak z jiného světa, že pracuji pro Calvin Klein a ještě navíc s mými sestrami. Nemyslela jsem si, že se to někdy stane. Je to jako sen.“

Nadšení sdílela i starší sestra Kim: „Jsme tak šťastné, že můžeme pracovat spolu, protože jsme spolu opravdu rády.“

Khloé Kardashianová přiznala těhotenství loni v prosinci. V té době její sestra Kim využívala služeb náhradní matky, která v lednu porodila holčičku. Matkou se krátce poté stala i jejich nejmladší nevlastní sestra Kylie Jennerová (20).

Otcem dítěte Khloé je profesionální hráč NBA Tristan Thompson. Předtím byla sedm let vdaná za basketbalistu Lamara Odoma.