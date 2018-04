Kardashianová dala dceři jméno True. Příjmení má po nevěrném otci

Hvězda reality show Keeping Up with the Kardashians se rozhodla dát dceři příjmení po otci, přestože jí byl nevěrný. Už dříve se vyjádřila, že mu odpustila a oba se těší z narození společného potomka.

„Naše holčička, True Thompsonová, si úplně získala naše srdce a neskutečně ji milujeme. Je to obrovské požehnání přivítat do rodiny tohoto andílka! Máma a táta tě milují, True!“ napsala Khloé Kardashianová na Instagramu.

Novopečená maminka se pochlubila, že holčička při narození vážila 3089 gramů a měřila 53 centimetrů.

Rodina Kardashianových má zálibu v netradičních jménech dětí. Všechny sestry začínají na písmeno K. Nejstarší Kourtney má pak syny Masona a Reigna a dceru Penelope. Kim má dcery Chicago a North a syna Sainta. Dcera jejich bratra Roba se jmenuje Dream. Nejmladší se sester Kylie Jennerová, která má ale jiného otce než Kim, Khloé, Kourtney a Rob, má dceru Stormi Out.

Jméno True však podle matky profesionálních celebrit Kris Jennerové není v jejich rodině úplně neobvyklé. „Je vtipné, že jméno dědečka z otcovy strany bylo True Otis Houghton. Můj otec se jmenoval Robert True Houghton,“ uvedla na sociálních sítích.