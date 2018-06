Kevin Spacey zanevřel na Hollywood, točit tam bude jen se Scorsesem

"Pokud to nebude Martin Scorsese a pokud to nebude významná role, jděte do prd**e," vzkázal Hollywoodu Spacey v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter. Naposledy v Hollywoodu točil film Šéfové na zabití v roce 2011.

S herectvím ale končit nehodlá. Už několik let je uměleckým šéfem divadla Old Vic v Londýně a tam chce také směrovat veškerý svůj um.

"Lidé si mysleli, že jsem šílenec před jedenácti roky, když jsem se odstěhoval do Londýna a začal vést divadelní společnost. Co to dělá? On se zbláznil. Lidé si mysleli, že jsme šílení, když jsme podepsali smlouvu s Netflix na seriál House of Cards. Oni jsou vyšinutí, to nebude fungovat. Jsem zvyklý na to, že si lidé myslí, že jsem cvok. A víte co? Mně to svým způsobem vyhovuje," dodal herec, jenž v roce 2000 získal Oscara za roli ve filmu Americká krása.

Jako divadelní herec Spacey sklízí samé pochvalné recenze a tvrdí, že úspěch v divadle mu přináší největší štěstí v životě.

V Hollywoodu se podle něj točí jen pro peníze a mnoho herců rádo sníží své umělecké standardy pro velký honorář, což on odmítá. Nemá to také zapotřebí, točí totiž seriál, za který vydělá milion dolarů.