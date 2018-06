Kevin Spacey přerušil hereckou kariéru

Vytížená filmová hvězda se však kvůli obavám z možné lenosti a zakrnění pustila do nového internetového projektu, jemuž podřídí určitý čas v rámci aktivního odpočinku.



Webová stránka www.triggerstreet.com je zatím pilotním projektem tří v showbyznysu úspěšných a známých mužů. Spolu s Kevinem se do díla pustili i zpěvák Bono a Mike Myers.



Hledají nové talenty, kterým by pomohli proniknout mezi stejně úspěšné a finančně zajištěné umělce. Nadaní scénáristé, kteří z nejrůznějších důvodů nemají agenta, tak nyní mohou využít internetovou verzi Spaceyho agentury triggerstreet.com.



"Nemůžu se tomu věnovat dost vážně, aniž bych se na herectví a ostatní záležitosti na čas nevykašlal. Prostě se budu věnovat hlavně novému projektu a určitě zbude čas na zanedbávanou rodinu a přátele, k nimž si musím mnohdy znovu nacházet cestu. Ztráta přátelství je zločin proti lidskosti, který neomlouvá ani kariéra a úspěch," tvrdí Kevin, známý například z filmu Americká krása.



Nostalgie z mládí pronásledovala Kevina již dlouhá léta. Své úspěchy přijímal s jistou rezervou a toužil vždy po malé agentuře, která by z neznámých nadějných lidí činila hvězdy velkého formátu.



To bylo také hlavním důvodem, proč rozjel projekt triggerstreet.com. I název internetové stránky je jistým návratem do mládí a vzpomínek, neboť totožný název měla ulice, na níž v rodném Los Angeles malý Spacey vyrůstal. Tam nacházel přátele, lásky a zklamání, tam také dozrával a získal inspiraci.

Americký herec Kevin Spacey s britskou kolegyní Judi Denchovou.