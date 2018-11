Egerton: Spacey se mnou otevřeně flirtoval. Víc si však nikdy nedovolil

„Ano, Kevin Spacey miluje velmi otevřené, až drzé přátelské flirtování. Nesetkal jsem se s tím v Hollywoodu poprvé. Už jsem to ze strany několika starších mužů zažil v době, kdy mi bylo kolem sedmnácti let. Spacey si však nikdy nedovolil jít za určitou pomyslnou hranici, kdy by se to už dalo nazývat obtěžováním,“ řekl Taron Egerton v rozhovoru pro víkendové vydání britského deníku The Telegraph.



Remake filmu Billionaire Boys Club z roku 1987 byl uveden letos. Příběh líčí skutečný investiční klub 80. let, jehož členové bohatli na takzvaném Ponziho schématu. „Bylo to opravdu obrovské zklamání, když jsme zjistili, že obvinění Spaceyho poškodila výsledek práce celého týmu. Na filmu dělala spousta talentovaných lidí a dali do toho všechno. Je to velká škoda,“ lituje Egerton nízké návštěvnosti snímku.

Herec Anthony Rapp (47) obvinil minulý rok v říjnu hvězdu seriálu Dům z karet ze sexuálního obtěžování. To mělo proběhnout, když bylo Rappovi pouhých čtrnáct let.

„Zvedl mě do náručí, jako ženich zvedá nevěstu, když ji přenáší přes práh společné domácnosti. Nejdříve jsem se nijak neošíval, protože jsem nevěděl, co se to děje. Pak si na mě lehl,“ řekl Rapp v rozhovoru s portálem BuzzFeed News o události, která se údajně stala v roce 1986 během večírku ve Spaceyho bytě. „Pokoušel se mě svést, bylo mi jasné, že mu jde o sex,“ dodal na adresu herce, kterému tehdy bylo šestadvacet let.

Anthony Rapp (Los Angeles, 19. září 2017)

Spacey zareagoval otevřeným prohlášením na Twitteru. Téměř třicet let starou příhodu si prý nepamatuje a pokud Rappovi nějakým způsobem psychicky ublížil, omlouvá se. Zároveň přiznal ve stejném příspěvku svou homosexualitu.



„Upřímně si to nepamatuji. Pokud jsem se skutečně choval tak, jak popisuje, dlužím mu nejhlubší omluvu za hrubě nevhodné opilecké chování. Během života jsem měl romantické vztahy s muži a chci teď žít jako gay. Chci se s tím vypořádat čestně a otevřeně a to začíná přezkoumáním vlastního chování,“ uvedl Spacey.