I přes obvinění Spaceyho jako herce velice respektuji, říká Diane Lane

Diane Lane získala roli v závěrečné řadě politického seriálu Dům z karet krátce předtím, než byl z hereckého osazenstva vyhozen kvůli mnoha obviněním její kolega Kevin Spacey.



„Sexuální obvinění? Nevím, co je na tom pravdy. Když se totiž občas ohlédnete zpátky a podíváte se na mnoho věcí z různých úhlů pohledu, skrze rozlišné filtry, vidíte ve výsledku vždy naprosto odlišné věci. Nikoho nesoudím, od toho tu nejsem. Jediné, co mohu říci, je, že Kevina Spaceyho velice respektuji a obdivuji, co se týká jeho hereckého umu,“ řekla herečka v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Diane Lane otevřeně podporuje hnutí MeToo. Sama však zdůrazňuje, že ji za celou dlouholetou kariéru v Hollywoodu nikdo nikdy neobtěžoval. Podobné zkušenosti jako mnoho dalších žen tak prý herečka s producenty naštěstí nemá.

Novou řadu seriálu Dům z karet bez klíčové postavy Franka Underwooda, kterou hrál právě Kevin Spacey, fanoušci převážně kritizují. Poté, co tvůrci seriálu loni na podzim rozvázali se Spaceym spolupráci kvůli sexuálním obviněním, byli diváci zvědaví, jak produkce odchod jeho postavy vyřeší. Ta sáhla po nejjednodušším klišé, jednoduše nechala prezidenta zemřít.

Šestou a zároveň poslední řadu seriálu pak vystavěl Netflix kolem postavy Claire Underwoodové, kterou představuje herečka Robin Wrightová (52).

