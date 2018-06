Kerrová ukáže své přednosti v podprsence za dva a půl milionu dolarů

1996 Claudia Schifferová - Million Dollar Miracle Bra (1 milion $)

1997 Tyra Banksová - Diamond Dream Bra (3 miliony $)

1998 Daniela Peštová - Dream Angel Fantasy Bra (5 milionů $)

1999 Heidi Klumová - Millennium Bra (10 milionů $)

2000 Gisele Bündchenová - Red Hot Fantasy Bra/Panties (15 milionů $)

2001 Heidi Klumová - Heavenly Star Bra (12,5 milionu $)

2002 Karolina Kurková - Star of Victoria Fantasy Bra (10 milionů $)

2003 Heidi Klumová - Very Sexy Fantasy Bra (11 milionů $)

2004 Tyra Banksová - Heavenly "70" Fantasy Bra (10 milionů $)

2005 Gisele Bündchenová - Sexy Splendor Fantasy Bra (12,5 milionu $)

2006 Karolina Kurková - Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra (6,5 milionu $)

2007 Selita Ebanksová - Holiday Fantasy Bra (4,5 milionu $)

2008 Adriana Lima - Black Diamond Fantasy Miracle Bra (5 milionu $)

2009 Marisa Millerová - Harlequin Fantasy Bra (3 miliony $)

2010 Adriana Lima - Bombshell Fantasy Bra (2 miliony $)

2011 Miranda Kerrová - Treasure Fantasy Bra (2,5 milionu $)