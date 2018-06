Kerndlová plánuje sólovou desku

"Tahle formace je pro mě absolutně uzavřenou kapitolou. Nijak jsem v ní ale netrpěla. Myslím si, že všechny tři jsme spolu prožily krásných tři a půl roku a máme spoustu zážitků, na které budeme všechny vzpomínat. Natočily jsme skvělé desky a bavilo nás to. Jen už nemám pocit, že by bylo reálné, abychom to daly zase někdy dohromady," říká Tereza.

"Já sama bych chtěla do budoucna určitě natočit sólovou desku. Zatím ale není nic přesně naplánováno, kromě toho, že bude jen moje, " pokračuje s úsměvem.

Za krásný hlas vděčí Tereza hlavně svému otci. Jak ale sama říká, není to jediná věc, kterou jí obdaroval.

"Měli jsme na sebe sice méně času než táta s dcerou, ale stejně to stálo za to. Napořád mám v paměti třeba dny, kdy jsme se plavili na lodi a poznávali z ní nádherné cizí kraje, mezi nimi i Dánsko a Norsko. Sošku malé mořské víly nikdy nezapomenu," svěřuje se.

"Vím, že si dívky často vybírají přítele podle vzoru svého otce," uznává Tereza. "Můj přítel René Mayer třeba sice neumí zpívat, ale je skvělý, stejně jako táta. A umí spoustu jiných věcí," chlubí se.