Kerndlová odletěla na Eurovision, spolu s ní sexy kostým a talismany

Velký kufr, který se jen tak tak vešel do povoleného váhového limitu, a příruční taška, to jsou zavazadla, která s sebou mladá zpěvačka na čtrnáctidenní pobyt veze. V nich je podle jejích slov hlavně letní oblečení, něco teplejšího na večer a především talismany od rodičů a přátel.

"Mám víc talismanů, které jedou se mnou, ale hlavní je umělý králíček od mámy pošitý žlutým plyšem a takový zvláštní přívěšek na klíče od táty. Jinak jsem měla trošku problémy s balením, je to poměrně dlouhá doba, ale nakonec jsem se do třiadvaceti kil vešla," řekla Kerndlová těsně před odletem.

V kufru má i sexy kostým, kterým oslnila v národním kole v Praze. Zkusí v něm okouzlit porotu v druhém semifinále, do něhož byla nalosovaná a které se v srbské metropoli koná 22. května. Když uspěje, zazpívá si o dva dny později na finále. A pocity Kerndlové? "Trochu nervozita, ale jinak se hrozně těším. Tuším, že to bude velký zážitek. Ta skvělá atmosféra, narvaná aréna a pocit, že se na mě kouká celá Evropa, je úžasný, ale zároveň zvláštní."

Oslaví přítelovy narozeniny

Její přítel René Mayer nebude jedinou její oporou, do Srbska míří celý tým Čechů včetně moderátorky Kateřiny Kristelové, tanečnic Kerndlové či spoluautorů soutěžní písničky Have Fun Sun. "Jsem ráda, že nás tam jede tolik, bude nás pětadvacet. Všechno jsou to navíc lidi, se kterými se znám. Dnes odlétá první várka, asi dvanáct lidí, zbytek za námi přiletí za týden. A pak se těším, že večer po semifinále uděláme oslavu. Renda má totiž narozeniny, bude mu osmatřicet. Dárek vezu už z domova a jeden mám pro něj připravený až na místě," prozrazuje Kerndlová.



Do Srbska jede poprvé v životě a hodlá si tamní pobyt užít. I když náhodou neuspěje ve velké konkurenci čtyřiceti tří států, uvidí kus světa, do kterého by se podle svých slov asi hned tak nepodívala. "Jsem ráda, že se díky své práci podívám na místa, kam bych třeba nikdy nejela. Byla jsem třeba takhle na Ukrajině nebo v Lotyšsku. Jsem zvědavá, jaké to tam bude," říká.

S rodinou bude ve spojení díky internetu a webkameře, kterou pořídila rodičům k Vánocům, ale stihla ji zapojit až před několika dny. Rodiče jí kromě talismanů popřáli samozřejmě hodně štěstí, její vystoupení budou s nervozitou sledovat doma na Moravě.