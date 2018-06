Kerndlová: Nic nemůže trvat věčně

Co mi dělá starosti

Škola. Kvůli koncertům jsem na ni neměla dost času. Pololetní hodnocení mám odložené na březen, abych všechno stihla dohnat a mohla psát maturitní testy zároveň s ostatními spolužáky.

Jak jsme se s Reném seznámili

Před rokem při křtu kalendáře módního návrháře Josefa Klíra. Tam jsme se viděli poprvé a zjistili jsme, že máme hodně společných známých.

V čem je výhoda přátelství se starším mužem

Mně to ani nepřijde, že je René o šestnáct let starší. Se stejně starými kluky jsem si nikdy moc nerozuměla. Praktické výhody jsou v tom, že Renda má na mě čas. Už něco vybudoval, nemusí se celé dny honit. Kdyby musel být v práci přes den, kdy mám volno, a naopak přicházel domů večer, kdy vystupuju, ani bychom se neviděli.

Jak zvládám, že je máma nemocná

Když měl rakovinu táta, byla jsem malá, takže jsem si tu hrůzu tolik neuvědomovala. O to hůř vše prožívám s maminkou. Vyčítám si, že jsem u ní nebyla při první operaci. Měla jsem koncertní šňůru, která nešla zrušit. Později jsem ji aspoň doprovázela do nemocnice na chemoterapie. Rok 2004 byl krutý, protože mi navíc zemřela babička z tátovy strany.

Kde jsem nejčastěji

V Praze. Sice se vždycky těším domů na rodiče, na čerstvý vzduch, ale Praha se s vesnicí nedá srovnat. Táta si splnil sen a z rozbořeného statku, kterému jsme říkali Afghánistán, vybudoval nádhernou usedlost. Teď říká: Postavil jsem dům, ale pro koho? A já zase říkám, že se aspoň vždycky budu mít kam vracet.

Jakou plánuju dovolenou

Hlavně do tepla. Nejlépe přímo do vedra. Loni jsme s Reném byli v Maroku, ale bylo tam jen pětadvacet stupňů. Byla jsem dost zklamaná.

Co bude se skupinou Black Milk

Už jsme se dohodly, že společně vystupovat nebudeme. Bylo to pěkné období, ale nic nemůže trvat věčně.

René Mayer

podnikatel, přítel Terezy Kerndlové

Patří mu několik kadeřnických salonů v Praze, ale původně se vyučil prodavačem v řeznictví. Narodil se 21. května 1970 - je o šestnáct let starší než Tereza (6. října 1986). Je rozvedený, z prvního manželství má syna.

Proč nejsem řezníkem

Vyučil jsem se v oboru, který se nazýval Maso - Pramen. Nebyl by ze mě řezník na jatkách, ale třeba šéf v obchodě s masnými výrobky. Vůbec mě to nebavilo, jenže v té době moc možností nebylo. Hned po listopadu 1989 jsem začal vymýšlet, v čem začnu podnikat. Nakonec jsem skončil u oboru, o kterém jsem původně nic nevěděl - kadeřnictví.

Jak se žije s dívkou o šestnáct let mladší

Věk se nedá posuzovat jen podle data narození. Znám lidi, kterým je teprve pětadvacet, ale chovají se tak, že by osmnáctileté slečně připadali staří.

Co máme společného

To, že v zimě trpíme. Hory, sníh a lyže nám nic neříkají. Přežíváme jen díky tomu, že myslíme na teplo a moře. A taky se rádi díváme doma na filmy. Tereza se dost diví, že mi nevadí ani ty romantické. (No to přece u kluků není obvyklé, ne? říká Tereza.)

Co na mě říkali její rodiče

Myslím, že seznámení proběhlo normálně. Prostě jsem se šel představit rodičům dívky, do které jsem se zamiloval. To, že je její táta známý zpěvák, jsem neřešil. Navíc se ukázalo, že jsou moc milí a přátelští, tak proč bych se měl bát?

Čím jí zaručeně udělám radost

To je těžké. Radost by měla, kdybych ji teď překvapil nějakou exotickou dovolenou do tepla. Jenže ona má dlouho dopředu domluvenou spoustu práce, takže bych se stejně musel zeptat, za kolik měsíců bude mít čas, a žádné překvapení by to nebylo.

Její špatná vlastnost

Všechno si moc bere. Každé kritické slovo, které bych hodil za hlavu, rozebírá. Ale to vlastně není špatná vlastnost, je zkrátka citlivá.

Jakou hudbu mám rád

Nejsem typ, který si kupuje každé nové cédéčko a doma pořád něco pouští. To spíš Tereza. Ale mám rád Dana Bártu, Daniela Landu, skupinu Kryštof. (V SuperStar jsme společně fandili Šárce Vaňkové a bylo nám líto, že nevyhrála, dodává Tereza)